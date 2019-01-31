Kırıkkale'de akaryakıt deposunda patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Rafineri yolu üzerinde bulunan özel akaryakıt numune deposunda kontrol yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlama sırasında depoda bulunan işçi İsmail Sönmez (37) hayatını kaybetti.

Sönmez'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde açıklama yapan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer "(Yangının) Çıkış anı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Raporda ortaya çıkacak" dedi.

Sezer “Neyden kaynaklandığı belli değil ama patlama meydana geldi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İtfaiye ve AFAD ekibimiz olaya müdahale ettiler. Şu anda olay yeri kontrol altında bir sıkıntı yok ama bir işçimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)