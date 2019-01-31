Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin konuştu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiğiniz söyleniyor" sorusuna "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, il başkanımın genel başkanımın, yöneticilerimin yanındayım" yanıtı verdi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de esnaf ziyareti yaptı. Ziyareti sırasında bir gazetecinin, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiğiniz söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna, İmamoğlu, "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, il başkanımın genel başkanımın, yöneticilerimin yanındayım" dedi.

"DEMOKRASİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

İstifa tartışmalarının yapılmasını demokrasi olarak görmediğini söyleyen İmamoğlu "Bir parti içinde tartışırsınız, konuşursunuz, uzlaşırsınız, uzlaşamazsınız ama parti içinde kalır ve dışarıya yansımaz. Ben bunun dışarıya yansımasını inanın demokrasi olarak görmüyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Ocak gübü Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adaylarının listesinin belirlendiği saatlerde istifasını açıkladı. Kaftancıoğlu birkaç saat sonra istifasını geri çektiğini duyurdu. Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da belirlenen adaylara tepki göstererek istifasını açıkladığı belirtildi. Kaftancıoğlu'nun özel olarak Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin isminin belirlenmesi üzerine istifa kararı aldığı da iddia edildi. (HABER MERKEZİ)