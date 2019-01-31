HDP’li vekiller tecrit ve açlık grevleri için nöbet başlattı

HDP’li milletvekilleri, Diyarbakır'daki DTK binasında tecride karşı nöbet eylemi başlattı. Açlık grevlerine destek olmak amacıyla yapılan eylemde konuşan HDP Milletvekili Rıdvan Turan, hükümete “Tecrit siyaseti sona ermelidir” uyarısında bulundu.

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş başkanı Leyla Güven’in başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 86’ncı gününde. Cezaevlerinde ve birçok yerde ise açlık grevleri devam ediyor.

HDP milletvekilleri ise partinin genel merkezi tarafından çıkarılan program kapsamında, DTK binasında tecride karşı ve açlık grevi eylemlerine destek olmak amacıyla nöbet eylemi başlattı. Her gün iki HDP’li vekilin üstleneceği nöbet, HDP’li vekiller Dersim Dağ, Saliha Aydeniz, Semra Güzel, Rıdvan Turan, Musa Farisoğulları ve Tülay Hatimoğulları ile HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Selçuk Mızraklı’nın katılımıyla başlatıldı.

LEYLA GÜVEN’E DESTEK NÖBETİ

Nöbete ilişkin açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in 85 gündür tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi eylemini sürdürdüğünü ifade ederek, nöbet eyleminin Leyla Güven’e destek olmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

"TECRİT İNSANLIK SUÇUDUR"

Leyla Güven’in açlık grevi eylemini bireysel talebi için başlatmadığına işaret eden HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, tecridin insanlık suçu olduğunu ve kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye’de sınıf mücadelesi yürütenlere, kadın ve gençlik mücadelesi yürüten her kesime dönük tecrit ile karşı karşıyayız. Leyla Güven’in açlık grevi eyleminin haklı olduğunu ve yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.

"TECRİT SİYASETİ SONA ERMELİDİR"

HDP’li vekil Rıdvan Turan, Öcalan’ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesinin insanlık dışı uygulama olduğunu dile getirerek, “Kardeşi ile görüştü ancak avukatları ile düzenli olarak görüşmesi, barış ve insanlık mücadelesi açısından ön açıcı olacaktır. Bu talep bütün toplumun talebi olarak görülmelidir. Bu eylem 10 gün boyunca devam edecektir. Kritik bir aşamaya gelen açlık grevlerini değerlendirdiğimizde, devletin sessizliğini göz önünde bulundurduğumuzda, bir an evvel ülkeyi yönetenlerin sorumluluk alması gerekiyor. Siyasi sorumlular 90’ıncı güne gelen açlık grevlerine sessiz kalanlar olacaktır” dedi.

Hükümete “Tecrit siyaseti sona ermelidir” diyerek uyarıda bulunan Turan, tecridin sonlandırılması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Açıklama ardından nöbet eylemi başladı. (HABER MERKEZİ)