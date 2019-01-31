31 Ocak 2019 19:28
Son Düzenlenme Tarihi: 31 Ocak 2019 20:11

Ayvalık'ı hortum, Turgutlu'yu sağanak vurdu

Ayvalık'ta hortum çıktı, Turgutlu'da sağanak etkili oldu. Meteoroloji ise İzmir ve Manisa'da bu ay rekor yağış görüldüğünü açıkladı.

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Ayvalık'ı hortum, Turgutlu'yu sağanak vurdu

Fotoğraf: AA

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    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üstünde görülen hortumla birlikte ilçe merkezinde dolu ve sağanak etkili oldu.

    Hortum, karaya ulaşmayarak deniz üstünde etkisini yitirdi.

    Ayvalık'ta denizde hortum

    Fotoğraf: DHA

    YAĞMUR SULARI NEDENİYLE KARAYOLU KAPANDI

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, sağanak yağış sonucu yarım saat ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolu ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

    Turgutlu'da başlayan yağmur, aralıklarla etkisini artırdı. Kentte ulaşım, sağanağa dönüşen yağış nedeniyle olumsuz etkilendi. Manisa - Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı tek yönde ulaşıma kapandı.

    Turgutlu ilçe merkezi yönüne kapalı kalan yolu açmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ile Karayolu ekipleri çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

    Fotoğraf: DHA

    İZMİR'DE, HEYELAN NEDENİYLE BİR EV TAHLİYE EDİLDİ

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yamaçta, aşırı yağış nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yamacın kıyısında bulunan 2 katlı evde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

    Fotoğraf: DHA

    Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde 4 kişilik Gökçe ailesinin yaşadığı evin bulunduğu yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Ailenin haber vermesi üzerine belediye ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ardından, zabıta ekiplerince aileden tedbir amaçlı evi boşaltmaları istendi.

    Bunun üzerine aile, evin önüne çağırdıkları kamyonete eşyalarını yükleyerek, yakınlarının yanına taşındı.

    Fotoğraf: DHA

    MARAŞ’TA HEYELAN NEDENİYLE 3 EV BOŞALTILIYOR

    Maraş’ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.

    Maraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şekerdere Caddesi'nde yol kenarında daha önce meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle önlem almak amacıyla duvar inşasına başladı. İnşa devam ederken akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle aynı bölgede tekrar heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İnceleme sırasında bazı mahalle sakinleri evlerinde kayma riski olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde sokaktaki 3 evin risk altında olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi.

    İZMİR VE MANİSA'DA REKOR YAĞIŞ

    İzmir ve Manisa'da ocakta yağış rekoru kırıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, bu ay İzmir'de metrekareye 412 kilogram yağış düştü.

    Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana görülen en yüksek miktar oldu. Böylece İzmir, metrekareye 397,1 kilogram yağışın düştüğü 1945'ten sonra en fazla yağışı gördü. Kentte, 12 Ocak ise metrekareye düşen 57,7 kilogramla en yağışlı gün oldu.

    Manisa da ocak ayında rekor yağış aldı. Kentte metrekareye 402 kilogram yağış düştü. Bu miktarla, kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en yağışlı ocak ayı yaşandı.

    Ocak ayında Aydın'da metrekareye 217, Balıkesir'de 159,5, Çanakkale'de 105 kilogram yağış düştü.

    GELECEK HAFTA DA YAĞIŞ VAR

    Öte yandan, İzmir'de bugün de etkili olan yağış nedeniyle Torbalı ve Menderes ilçelerinde bazı tarım alanları zarar gördü.

    Kentte bir süre yağış beklenmediği, salı, çarşamba ve perşembe günleri yağışların tekrar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

    Fotoğraf: DHA

    KEMERALTI ÇARŞISINDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    İzmir'de, gece başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla sürdü. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde yollarda su birikintileri oluştu. Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ise manzara yine aynıydı. Yağmur suları nedeniyle birçok iş yerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı.

    Birçok esnaf, olumsuz hava koşulları ve dükkan önlerinin göle dönmesi nedeniyle siftah dahi yapamadıklarını söyledi. Çarşı esnafı, altyapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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