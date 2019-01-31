Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını tanıttı

HDP, EMEP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu Dersim Devrimci Güç Birliği’nin belediye eş başkanlarını açıkladığı aday tanıtım toplantısı coşkuyla gerçekleştirildi. Toplantıda kayyımlara karşı güç birliği mesajı verildi.

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye eş başkan adaylarını açıklamak ve tanıtmak için Dersim Düğün Salonu’nda program düzenledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Partizan temsilcileri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Demokratik Aleviler Derneği (DAD) yöneticileri, HDP milletvekilleri, DBP ve HDP PM üyeleri programa katılmak üzere sabah saatlerinde kentte geldi.

Siyasi parti temsilcileri, Dersim halkı tarafından slogan ve zılgıtlarla kentin girişinde benzin istasyonunda karşılandı, ardından oluşturulan araç konvoyu ile programın düzenleneceği salona geçildi.

SALON POSTER VE PANKARTLARLA DONATILDI

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunan kimi belediye eş başkanlarının posterlerinin asıldığı salon, “Kendimizi de kentimizi de bizler yöneteceğiz”, “İttifak kazandıkça güç birliği kazanacak”, “İrademize kayyım atanamaz” yazılı Kürtçe ve Türkçe pankartlarla donatıldı.

Dersim Devrimci Güç Birliği'nin belediye aday tanıtım toplantısı. | Fotoğraf: Evrensel

TUTUKLU EŞ BAŞKANLAR MESAJ GÖNDERDİ

Salondaki program yerlerine kayyım atanan tutuklu Dersim Belediye Eş Başkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bul'un gönderdiği mesajların okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını HDP İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek yaptı. Çiçek, “Şu bilinmelidir ki özellikle Dersim’e has değerlerin korunması açısından Dersimliler taviz vermediler. İrademizi teslim almak isteyen kayyımlara karşı belediyelerimizi geri alacağız bunu dostlarımızla birlikte yapacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ"

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “Bu birliği siyasi partiler demokratik kitle örgütleri olarak sağladık. Ama şimdi halk nezdinde de bu birliği mahalle mahalle, sokak sokak, iş yeri iş yeri örmek gerçek bir demokrasi için halk gücünü açığa çıkarmak zorundayız” dedi. Seçim çalışmaların eşit koşullarda yürütülmediğini belirten Gürkan, “Erdoğan ‘istemediklerimiz seçilirse yine kayyım atarız’ demişti şimdi bütün eşitsizliklere rağmen devam ettirdiği seçim çalışmalarında mülki amirlere de nasıl seçim çalışması yürüteceklerine dair emirler veriyor. Halkı kriminizalize ederek seçim taktiği izliyor. Ancak bizim bu zorlukları yenecek gücümüz var. Bu gücümüz birliğimiz, kararlılığımızdır. Bunu daha önce gösterdik. Onların bugün kurduğu tek adam, tek parti iktidarıdır. Buna karşı kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz diyoruz” dedi.

“Yenilmeyen tek güç halkın örgütlü gücüdür” diyen Gürkan, “Yerel seçimlerden sonra demokrasi ve özgürlüklerin birlikteliğini oluşturacağız. İşimiz zor ama bizim gücümüz ve birlikteliğimiz bu zorluğu kolaylaştıracaktır” dedi.

"MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ"

ESP Genel Başkan Vekili Şahin Tümtüklü, “Bizi kayyımlarla teslim almak istiyorlar. Kayyımların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Ne yapıyor kayyım kadın, gençlik merkezlerini kapatıyor. Aslında bu seçim bize iki görev veriyor. Birincisi 31 martta kayyımı, ikincisi 1 Nisan’da kayyımcı zihniyeti durduracağız. Bu seçimlere hazır olmak zorundayız, sokak sokak, köy köy, ev ev gezeceğiz. Gönül isterdi ki daha güçlü bir ittifak olsun bütün Dersim’i kazanalım. Ama olmadı. Bu seçimleri mutlaka biz kazanacağız. Kayyımlara sesleniyoruz. Bizden korkun çünkü biz kazanacağız, mutlaka biz kazanacağız” dedi.

"BU İTTİFAK AYNI ZAMANDA DAYANIŞMA AĞI"

DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu, “Demokratik süreçlerin tıkandığı dönemlerde yeniden yaşamı örme noktasında ördüğümüz güç birlikleriyle birbirimize umut oluyoruz. Biz faşizme karşı ittifaklarımızı yaparken tek adam rejimine ve tek adam rejimin tecrit sistemine karşı birlikte mücadele ediyoruz. Daha çok örgütlenerek daha çok yaşama dokunarak üstesinden gelebiliriz. Dersim’de seçimlere gireceğimiz bu ittifak aynı zamanda dayanışma ağlarını toplum içerisinde örebileceğimiz önemli mekanizmalardan biri aslında” diye konuştu.

"BİRLİKTE DERSİM ÖRNEK OLACAK"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Yan yana geleceğiz omuz omuza vereceğiz, bu faşizmi hep birlikte yıkacağız. Hiçbir zaman tabularımız olmadı, hiçbir zaman kapılarımızı kapatmadık. Siyaseti toplumsallaştıracağız dedik. Bu baskı, zulüm günlerinde bize düşen omuz omuza vermektir. Bize düşeni emekçiler kadınlar adına yılmadan sonuna kadar götüreceğiz. Bunu da başaracağız kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“Faşizme karşı durmak hepimizin önceliği olmalıdır” diyen Temelli, “Ancak yan yana gelmekle mümkündür. Bugün Dersim’de yaptığımız o yüzden çok güçlü bir adımdır. Türkiye’nin her yerinde bütün kesimlerle buluşup güç birliklerini büyütmek istedik, büyüttük de. İşte bu yan yana gelmelerimiz 31 Mart'ta bu iktidara en güçlü cevabı sandıkta da verecektir” dedi. Tekçi anlayışın kayyımlarla cisimleştiğini ve seçimlerde belediyelerden kayyımları süpüreceklerini söyleyen Temelli, “Kentimize sahip çıkma zamanıdır. Bunu bir hayatı değiştirme vasfıyla başarmalıyız. Kayyımları öyle bir süpürmeliyiz ki kırıntıları bile kalmamalı. O yüzden de güç birliği çok önemlidir. Seçimden sonra da bu birlikteliğimizi sürdürmeye devam ececeğiz. Yan yana gelemediklerimizle bile 1 Nisan’dan sonra yan yana geleceğiz. Dersim buna örnek olacak” dedi.

Dersim Belediyesi Eş Başkan Adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile. - Fotoğraf: Evrensel

BİRLİĞİN DESTEKLEYECEĞİ ADAYLAR

Yapılan konuşmalardan sonra adaylar tanıtıldı. Birliğinin destekleyeceği adaylar şunlar:

Dersim merkez eş başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir

Pertek ilçesi Mustafa Taşkale

Ovacık ilçesi Serpil Argın ve Sinan Zenk

Mazgirt ilçesi Ali Ekber Serhatlı

Akpazar beldesi Orhan Çelebi ve Songül Doğan

Nazimiye İlçesi Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan

Pülümür ilçesi Gürol Yılmaz

Hozat ilçesi Nesimi Ataş ve İlknur Doğan

Çemişgezek ilçesi Süleyman Karadağ

(Dersim/EVRENSEL)