31 Ocak 2019 16:16

AİHM, Rusya'yı 10 milyon avro ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bin 500 Gürcistan vatandaşını topluca sınır dışı eden Rusya'yı, Gürcistan'a 10 milyon avro ödemeye mahkum etti.

AİHM, Rusya'yı 10 milyon avro ödemeye mahkum etti

Fotoğraf: CherryX per/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0 Poland)

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    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gürcistan vatandaşlarını sınır dışı eden Rusya'yı 10 milyon avro tazminata mahkum etti.

    Merkezi Strazburg'da bulunan AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Daire, 2006'da bin 500 Gürcistan vatandaşını topluca sınır dışı eden ve bu kişileri insanlık dışı şartlarda gözaltında tutan Rusya'yı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS), özgürlük ve güvenlik ve işkence yasağı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Gürcistan'a toplamda 10 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.

    Karara göre tazminat, Gürcistan tarafından söz konusu bin 500 vatandaşına aktarılacak. (AA)

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