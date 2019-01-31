Türk-İş: Kıdem tazminatında geriye gidilmesine müsaade etmeyiz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Kıdem tazminatının bu şeklinden memnunuz. Alamayanlarla ilgili bir düzenleme yapın, katkı sağlayalım. Nokta kadar geriye giderseniz buna müsaade etmeyiz. Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir” dedi.

Atalay, Türk Metal Sendikasının 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen temsilciler toplantısında konuştu.

Ücretlilerin ağır vergi yüküyle karşı karşıya kaldığını belirten Atalay, çalışanların ocaktaki ücretini aralıkta da eksiksiz alması gerektiğini dile getirdi.

Son dönemde bazı köşe yazarları ve sendikaların kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesini savunduğunu anlatan Atalay, şöyle konuştu: “Ülkemizde fonların akıbetini hepimiz biliyoruz. Kıdem tazminatının bu şeklinden memnunuz. Alamayanlarla ilgili bir düzenleme yapın, katkı sağlayalım. Nokta kadar geriye giderseniz buna müsaade etmeyiz. Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir. Nokta kadar geriye gidiş olursa, ona mani olamazsak, onu muhafaza edemezsek bu koltuklarda oturmanın hiçbir anlamı yok.”

Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 olan ücret zammının en az yüzde 20'ye yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olmak üzere taşeron düzenlemesinin dışında kalan işçilerin de bir an evvel kadroya alınmasını istedi. (Ankara/AA)