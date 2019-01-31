Muğla'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki kadını öldürüp intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 44 yaşındaki Serdal İ., tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan 20 yaşındaki Fatma Tangaz'ı 6 el ateş ederek öldürdü. Serdal İ. daha sonra aynı silahla intihar etti.

DHA'da yer alan habere göre, kadın cinayeti 30 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde seracılık yaptığı öğrenilen Serdal İ., bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayıp intihar etti. Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ.'nin, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Genç kadını öldüren Serdal İ. | Fotoğraf: DHA

Serdal İ.'nin Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi. Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cenazeleri otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumuna gönderildi.

​Bu arada olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serdal İncedayı'nın yanına gittiği Tangaz'ı belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, ardından da intihar ettiği görüldü. (HABER MERKEZİ)