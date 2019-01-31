Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı

Metehan UD

İzmir

Bir süredir işçilerin maaşlarını düzenli olarak ödemeyen Özsüt patronu, ekonomik krizi bahane ederek 170 civarında işçiyi ya işten çıkardı ya da bir aylık ücretsiz izne gönderdi.

İzmir Kemalpaşa'daki organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan, pasta, dondurma ve tatlı üretilen Özsüt Fabrikası'nda bu sabah yeni işten çıkarmalar ve ücretiz izne göndermeler yaşandı. Elden çıkarılmak istenen fabrikada işçilerin maaşları 6 aydır düzenli ödenmiyor. Üretimin durma noktasına geldiği fabrikada ocak ayının sonuna gelinmiş olmasına rağmen Aralık maaşları dahi yatırılmamış durumda. Ayrıca yönetim, işçilerin 10 aydır SGK primlerini, vergi borçlarını, kredi borçlarını ödeyemiyor. Son olarak fiyat artışı talebini kabul etmeyen bazı süpermarketler de siparişlerini durdurdu.

Çözümü işçi maliyetlerini kesmede bulan şirket yönetimi, fabrikanın kurumsal pasta, sütlü tatlı ve ekler bölümünde çalışan 170 işçiyi çağırarak 3 aylık ücretsiz çıkmalarını aksi durumda işten çıkarılacaklarını söyledi. Özsüt'te fabrikada 386 olmak üzere mağazalar ve dağıtım bölümleri birlikte 498 işçiyi işçisi bulunuyor. İşçilerin önemli bir kısmı ücretsiz izni kabul etmedi. İşçiler ücretli izinlerini kullandırılmak üzere gönderilirken çıkış işlemleri başlatıldı. İşçilere tazminatlarının Mart ayı içinde ödeneceğini de söylenmiş. İşçilere imzalatılan kağıtlarda fabrikanın içinde bulunduğu finansal kriz de özetlenmiş.

Fabrikada az da olsa Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikasının üyesi var. Ücretsiz izni kabul eden işçilerden biri sendikayı arayarak destek istedi ancak Tek Gıda İş yöneticisi yetkileri olmadığı için bir şey yapamayacaklarının cevabını vermiş. Fabrika Eylül ayı içerisinde de 5 işçiyi DİSK/Gıda İş'e üyelik çağrısı yaptığı için işten çıkarmıştı. DİSK/Gıda İş Temsilcisi Mazhar Uzbek, işten çıkarılan işçilere ulaştıklarını belirterek hukuki destek vereceklerini ve içerideki örgütlenmelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

'KRİZ BAHANELERİNİ GERÇEKÇİ BULMUYORUZ'

Evrensel'e konuşan işçiler " Biz iddia ettikleri krizin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz çünkü ülkede ekonomik kriz gündemde değilken şirkette problem yaşanıyordu. Krizle birlikte daha da büyüdü. Elde edilen kârları başka yerlere yönlendirdiler. Fabrikayı elden çıkarmak istediklerini düşünüyoruz. Daha maaşlarımızı ödeyemeyen bir şirketin milyonlarca lira tutan tazminatları nasıl ödeyecekler, merak ediyoruz. Umarım bizi süründürmezler" dedi.