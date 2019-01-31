31 Ocak 2019 14:49

Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı

İzmir Kemalpaşa'daki Özsüt fabrikasında 170 civarında işçi ücretsiz izne gönderildi, ücretsiz izni kabul etmeyenler işten çıkarıldı.

Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı

Fotoğraf: Google Maps

    • Paylaş

    Metehan UD
    İzmir

    Bir süredir işçilerin maaşlarını düzenli olarak ödemeyen Özsüt patronu, ekonomik krizi bahane ederek 170 civarında işçiyi ya işten çıkardı ya da bir aylık ücretsiz izne gönderdi.

    İzmir Kemalpaşa'daki organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan, pasta, dondurma ve tatlı üretilen Özsüt Fabrikası'nda bu sabah yeni işten çıkarmalar ve ücretiz izne göndermeler yaşandı. Elden çıkarılmak istenen fabrikada işçilerin maaşları 6 aydır düzenli ödenmiyor. Üretimin durma noktasına geldiği fabrikada ocak ayının sonuna gelinmiş olmasına rağmen Aralık maaşları dahi yatırılmamış durumda. Ayrıca yönetim, işçilerin 10 aydır SGK primlerini, vergi borçlarını, kredi borçlarını ödeyemiyor. Son olarak fiyat artışı talebini kabul etmeyen bazı süpermarketler de siparişlerini durdurdu. 

    Çözümü işçi maliyetlerini kesmede bulan şirket yönetimi, fabrikanın kurumsal pasta, sütlü tatlı ve ekler bölümünde çalışan 170 işçiyi çağırarak 3 aylık ücretsiz çıkmalarını aksi durumda işten çıkarılacaklarını söyledi. Özsüt'te fabrikada 386 olmak üzere mağazalar ve dağıtım bölümleri birlikte 498 işçiyi işçisi bulunuyor. İşçilerin önemli bir kısmı ücretsiz izni kabul etmedi. İşçiler ücretli izinlerini kullandırılmak üzere gönderilirken çıkış işlemleri başlatıldı. İşçilere tazminatlarının Mart ayı içinde ödeneceğini de söylenmiş. İşçilere imzalatılan kağıtlarda fabrikanın içinde bulunduğu finansal kriz de özetlenmiş.

    Fabrikada az da olsa Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikasının üyesi var. Ücretsiz izni kabul eden işçilerden biri sendikayı arayarak destek istedi ancak Tek Gıda İş yöneticisi yetkileri olmadığı için bir şey yapamayacaklarının cevabını vermiş. Fabrika Eylül ayı içerisinde de 5 işçiyi DİSK/Gıda İş'e üyelik çağrısı yaptığı için işten çıkarmıştı.  DİSK/Gıda İş Temsilcisi Mazhar Uzbek, işten çıkarılan işçilere ulaştıklarını belirterek hukuki destek vereceklerini ve içerideki örgütlenmelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

    'KRİZ BAHANELERİNİ GERÇEKÇİ BULMUYORUZ'

    Evrensel'e konuşan işçiler " Biz iddia ettikleri krizin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz çünkü ülkede ekonomik kriz gündemde değilken şirkette problem yaşanıyordu. Krizle birlikte daha da büyüdü. Elde edilen kârları başka yerlere yönlendirdiler. Fabrikayı elden çıkarmak istediklerini düşünüyoruz.  Daha maaşlarımızı ödeyemeyen bir şirketin milyonlarca lira tutan tazminatları nasıl ödeyecekler, merak ediyoruz. Umarım bizi süründürmezler" dedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı
    SONRAKİ HABER

    İstifası istenen Sudan Devlet Başkanı: Hükümet WhatsApp’la değişmez
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Örnek bir girişim: Mersin Emek ve Demokrasi Platformu

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Adana Mutabakatı çıkış yolu olabilir

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçim kumarı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Cumhura karşı zillet ittifakı mı?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer ve hakemler

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Hacı hoca
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin konuştu
    Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin konuştu

    Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiği iddiasına "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim" yanıtını verdi.

    CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet
    CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yerel seçimlerin ardından hükümetin IMF ile anlaşma yapacağını iddia etti.

    Mültecilere dair medya raporu: Hak temelli gazetecilik esas alınmalı
    Mültecilere dair medya raporu: Hak temelli gazetecilik esas alınmalı

    “Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi” kapsamında medya raporu sunuldu: Dram ve öfke var ama nedenleri yok.

    GÜNCELLENDİ
    Bakanlık açıkladı: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam sehven yapılmış!
    Bakanlık açıkladı: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam sehven yapılmış!

    Avrasya Tüneli’ne yüzde 38 yapılmasının ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı "Zam yapılmadı, yeni ücret tablosu sehven konuldu" dedi.

    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı
    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı

    Dersim’de kayyıma karşı HDP, EMEP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu güç birliği, belediye eş başkan adaylarını tanıttı.

    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu
    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AKP'nin yerel seçim manifestosunu değerlendirdi: Ayinesi iştir kişinin 11 maddeye bakılmaz.

    AKP manifestosu mu, CHP’yle HDP tartışması mı?
    AKP manifestosu mu, CHP’yle HDP tartışması mı?

    Mustafa Yalçıner, AKP'nin yerel seçim manifestosunu ve Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi.

    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti
    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti

    Baca filtresi olmayan termik santrallere iki yıl daha muafiyet getiren yasa tasarısı TBMM’ye geliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu tasarıya tepkili.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer döneminin son günü (Tüm haber ve transferler)
    Futbolda ara transfer döneminin son günü (Tüm haber ve transferler)
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı
    Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı
    Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı
    Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı

    Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.

    AKP seçim manifestosu: 25 yılda 'yeni bir düzen'den 'düzenin bekası'na
    AKP seçim manifestosu: 25 yılda 'yeni bir düzen'den 'düzenin bekası'na

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, AKP'nin yerel seçim manifestosunu ve Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi.

    İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı
    İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı

    İran’da şeker ve çelik işçilerinin mücadelelerine yönelik devlet baskısı İsveç’teki İranlılar tarafından protesto edildi.

    Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı
    Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı

    İzmir Kemalpaşa'daki Özsüt fabrikasında 170 civarında işçi ücretsiz izne gönderildi, ücretsiz izni kabul etmeyenler işten çıkarıldı.

    Pazarda durum içler acısı: Kilo yerine tane ile satışlar yapılıyor
    Pazarda durum içler acısı: Kilo yerine tane ile satışlar yapılıyor

    Kriz nedeniyle çarşı pazarda artan fiyatlar el yakıyor. Diyarbakır Bağlar pazarında pazarcı da vatandaş da dertli.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak
    İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak

    Zorlu Holding, yerel seçimler öncesi İzmir'in kent merkezine gökdelen dikebilmek için ruhsat başvurusunda bulundu.

    Trafik kazalarında 2018 bilançosu: 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti
    Trafik kazalarında 2018 bilançosu: 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti

    Türkiye genelinde 2018'de meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında, 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 310 bin 109 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    "Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı
    "Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı

    Venezuela'da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, New York Times'a yazdığı makalede orduyla gizli görüşmeler yaptığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 11 maddelik yerel seçim manifestosunu açıkladı.

    EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin
    EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin

    EMEP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapımcıların önünde imzaladığı sinema kanununun sansür kanunu olduğunu belirterek yasanın geri çekilmesini istedi.

    TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız
    TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız

    TMMOB Ankara İKK, Bilkent Şehir Hastanesinde kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi için birçok eylem yapan işçilerin yanında olduklarını açıkladı.

    Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor
    Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor

    Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, başkanlığı döneminde yaşananları Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanına benzetti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de "Kutup Girdabı" soğuklarında en az 8 kişi öldü
    ABD'de "Kutup Girdabı" soğuklarında en az 8 kişi öldü

    ABD'nin orta batı kesimleri dondurucu soğuklarla karşı karşıya. Ülkede şu ana kadar soğuklar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

    Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan kişi, araya girenleri bıçakladı
    Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan kişi, araya girenleri bıçakladı

    Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan erkek, araya girmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı. Yaralı 3 kişi ve darbedilen kadın tedavi altında.

    Son 4 ayda HDP'liler hakkında 257 fezleke hazırlandı
    Son 4 ayda HDP'liler hakkında 257 fezleke hazırlandı

    TBMM 27'nci dönemde 33 HDP'li vekil hakkında 257 fezleke hazırladı. Meral Danış Beştaş, fezlekeleri iktidarın 'seçim yatırımı' olarak değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 99 ölü, 259 kayıp
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 99 ölü, 259 kayıp

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükseldi. 259 kişinin ise hâlâ bulunamadığı açıklandı.