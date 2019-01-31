Burdur'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

AKP ve MHP'nin ittifak kapsamına dahil olmayan illerden Burdur'da CHP'li mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz, İYİ Parti'nin de muhtemel desteğiyle kazanmaya yakın isim olarak öne çıkıyor. Burdur merkezde AKP'nin adayı Deniz Kurt, MHP'nin adayı Uğur Şen, Saadet Partisinin adayı ise Musa Sayar. HDP'nin Burdur'da aday göstermeyecek olması yüksek ihtimal.

BURDUR'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Deniz Kurt

CHP: Ali Orkun Ercengiz

MHP: Uğur Şen

Saadet Partisi: Musa Sayar

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

BURDUR'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ BURDUR SONUÇLARI

AKP – % 35,67

CHP - % 24,62

İYİ Parti - % 23,64

MHP - % 10,25

HDP - % 2,24

Saadet Partisi - % 1,96

Vatan Partisi - % 0,32

Hür Dava Partisi - % 0,26

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BURDUR SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - % 46,50

Muharrem İnce - % 35,84

Meral Akşener - % 15,07

Temel Karamollaoğlu - % 1, 44

Selahattin Demirtaş - % 0,87

Doğu Perinçek - %0.27

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BURDUR SONUÇLARI

EVET - % 51,7

HAYIR - % 48,3

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ BURDUR SONUÇLARI

CHP - % 44,4

AKP – % 35,1

MHP – % 17,4

SP - % 1,1

BBP - % 0,8

DSP - % 0,4

BDP - % 0,3

BURDUR'DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

Burdur merkez, seçimin en kıran kırana geçeceği yerlerden biri olmaya aday. Son genel seçimlerde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ittifakı, AKP-MHP ittifakına yüzde 4’lük bir fark atmıştı. Yerel seçimde AKP ve MHP'nin farklı adaylarla seçime giriyor olmasını ve HDP’nin de aday çıkarmayarak yüzde 1-2’lerde seyreden oy potansiyelini CHP adayına kanalize edeceğini düşünürsek, CHP bir kez daha kentte merkez ilçenin belediye başkanlığını kazanma konusunda favori.

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SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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