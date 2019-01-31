Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisine silahlı saldırı

Fatih'te Uganda vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ugandalı öğrenci hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan saldırgan aranıyor.

DHA'nın haberine göre saldırı saat 12.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Sorguçcu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Abdul Twine'yi (27) bir süre takip etti. Şüpheli yanında bulunan silahla sokak ortasında üniversite öğrencisi Twine'nin bacağına 7-8 el ateş etti. Twine kanlar içerisinde yere yığılırken durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağına 3 kurşun isabet eden Twine'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İstanbul Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünde öğrenci olduğu öğrenilen Abdul Twine'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Twine ile aynı kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen kimliği belirsiz kişi ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek delil aradı. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK DIŞARI ÇIKTIK"

Silah seslerini duyan Kadir Sönmez, "İçerdeydik. Tıraş ediyorduk. Tıraş ederken silah seslerini duyduk. Biz herhalde çocuklar torpil patlatıyor zannettik. Sonradan baktık ki ses 7'ye 8'e çıkınca bizde camdan baktık. Yerde yatan bir kişi vardı. Ayaklarına bayağı bir sıkmıştı. Vuran adam kaçtı gitti artık ne musibetleri vardı bilmiyorum ama bayağı bir sıktı. Ambulansı aradık on beş dakika içerisinde geldiler. Yaralanan yabancı uyrukluydu" dedi.

Öte yandan Ugandalı öğrenciyi vuran şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı. Görüntülerde silah sesini duyan sokaktakiler duraksıyor. Açıya giren şüpheli elindeki silahla tekrar geri dönüyor. Şüpheli daha sonra uzaklaşıyor. (HABER MERKEZİ)