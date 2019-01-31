Isparta'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Isparta'da 2014 yerel seçimlerinde kıyasıya bir yarış veren AKP ve MHP bu kez ittifak yaparak seçime giriyor. Bölünme sonrası gücünün önemli oranda İYİ Parti'ye kaptıran MHP, AKP’nin adayı Şükrü Başdeğirmen’i destekliyor. Cumhur İttifakı'nın son seçimlerdeki oy oranı yüzde 57'yi aşıyordu. CHP ve İYİ Parti ise seçime İYİ Parti adayı Gökmen Gökmenoğlu'yu destekleyerek giriyor.

ISPARTA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Şükrü Başdeğirmen

İYİ Parti: Gökmen Gökmenoğlu

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

ISPARTA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ ISPARTA SONUÇLARI

AKP – % 45,92

İYİ Parti - % 19,45

CHP - % 16,21

MHP - % 12,84

HDP - % 2,23

Saadet Partisi - % 1,67

Vatan Partisi - % 0,23

Hür Dava Partisi - % 0,16

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ISPARTA SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - % 57,74

Muharrem İnce - % 25,89

Meral Akşener - % 13,98

Temel Karamollaoğlu - % 1, 22

Selahattin Demirtaş - % 0,96

Doğu Perinçek - %0.21

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ISPARTA SONUÇLARI

EVET - % 56

HAYIR - % 44

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ ISPARTA SONUÇLARI

MHP - % 44,5

AKP – 39,9

CHP – % 10

SP - % 3

BBP - % 0,7

BDP - % 0,6

ISPARTA'DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

Bir önceki yerel seçimde kıyasıya bir yarış halinde olan AKP ve MHP bu kez ittifak halinde. MHP, AKP’nin adayı Şükrü Başdeğirmen’i destekliyor ve bu ittifak son seçimlerde yüzde 57’yi aşan bir güce sahipti. İYİ Parti, kentte MHP’den daha popüler hale geldi ve seçimde de CHP tarafından desteklenecekler ancak bunun kazanmaya yetmesi zor görünüyor.

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SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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