Japonya yabancı işçi kabul edilecek ülkelere Türkiye'yi dahil etmedi
Japonya'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye de yer alıyor.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.
Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasına ilişkin soruya cevap verdi.
Sözcü Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır." ifadelerini kullandı.
Kararın en kısa sürede gözden geçirilerek düzeltileceğine inandıklarını ifade eden Aksoy, "Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir." dedi. (AA)