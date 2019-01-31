Kadıköy Belediyesinde TİS görüşmeleri tıkandı, işçiler iş bırakacak
Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş arasında süren TİS görüşmeleri tıkandı. Belediye binası içinde eylem yapan işçiler, yarın sabah 2 saat iş bırakacak.
31 Ocak 2019 13:59
İstanbul Kadıköy Belediyesiyle Genel-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanmasıyla sendikacılar ve işçiler bina içerisinde eylem yaptı.
Kadıköy Belediyesiyle Genel-İş 2 No.lu Şube arasında yürütülen TİS görüşmelerine Şube Başkanı Mehmet Tanyeli, Genel-İş TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül, işyeri baştemsilcileri ve temsilciler katıldı. Görüşmelerin tıkanması üzerine sendikacılar ve işçiler binadan “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız” sloganlarıyla ayrıldı.
İşçiler, yarın sabah 08.00 ile 10.00 arasında 2 saatlik iş bırakma kararı aldı. (İstanbul/EVRENSEL)