31 Ocak 2019 11:50

Emniyet fotokapanını telefon sanıp evine götüren işçiye beraat

Erzurum'da emniyete ait fotokapanı telefon zannederek evine götürdüğü için hırsızlıkla yargılanan temizlik işçisi beraat etti.

Emniyet fotokapanını telefon sanıp evine götüren işçiye beraat

Fotoğraf: Hümeyra Pardeli/DHA

    • Paylaş

    Erzurum'da devlet görevlilerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini telefon zannederek alıp evine götürdüğü için hırsızlık suçundan yargılanan temizlik işçisi Taner Akkuş (45) hakkında verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.  Akkuş'un fotokapanı merak üzerine aldığının vurgulandığı gerekçeli kararda, cihazı herhangi bir yere satmayıp ve bozmaksızın emniyet görevlilerine teslim etmesinin hırsızlık amacı taşımadığını gösterdiği ifade edildi.

    Olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi Taner Akkuş, havalimanı güzergâhında temizlik işi yaparken yoruldu ve dinlenmek için yol kenarındaki toprak alana oturdu. Bu sırada yerde ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti. Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, kurcalamaya başladı. Daha sonra da evine götürdü.

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise devlet görevlilerinin kente giriş çıkış yaptıkları zamanlarda güvenliği ve kontrolü sağlamak için yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekiplerinin aradığı fotokapanın içindeki SIM kart, sinyal vermeye başladı. Polis, SIM kartın bir cep telefonuna takıldığını belirleyip, iz sürdü. Fotokapanın Taner Akkuş'ta olduğu tespit edildi. Polis, temizlik işçisini gözaltına aldı.

    Sorgusunun ardında serbest bırakılan Akkuş hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    'NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİM'

    Taner Akkuş, tutuksuz yargılandığı davanın 15 Ocak günü görülen ilk duruşmasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Dinlenmek için oturduğum yerde, ucunda anten olan bir şey gördüm. Merak ettim çektim. Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Önce alıp kurcaladım hatta 'pili bitmiş' diye otogardan pil aldım. Böyle şeyleri kurcalamaya çok meraklıyım. Yanıma alıp, evime götürüp kurcaladım. İçerisinde bir sim kart buldum. Telefonuma takıp kime ait olduğunu bulmak için baktım ancak hiçbir ses gelmedi. Cihazı, ne olduğunu çözemeyince dolabın üzerine koydum. İşe gittim, ertesi gün polisler aradı. Ben de bir bomba olduğunu söyledi. Çok korktum 'ne bombası' dedim. Polislerle eve gittik, cihazı teslim ettim. Meğerse fotokapanmış. O günlerde Cumhurbaşkanı gelecekti, o nedenle yerleştirilmiş. Üzerine oturduğum bomba da çıkabilirdi. Anten ucunda kamera takılıymış, beni de çekmiş. Bir daha görsem asla almam. Ne olduğunu bilmiyordum. Devlet malı olduğunu bilsem elimi sürer miyim?"

    GEREKÇELİ KARAR: MERAK SAİKİYLE ALDI

    Mahkeme, Taner Akkuş'u yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.  4'üncü Asliye Ceza Hakimi Aydın Başar, hazırladığı gerekçeli kararında, emniyet güçleri tarafından güvenlik amacıyla yol üzerindeki bölgenin çeşitli yerlerine fotokapan kameralar yerleştirildiğini anlattı.  Sanığın tesadüfen dinlenmek istediği yerde fotokapanı gördüğünü kaydederek, şöyle dedi:

    "Sanığın söz konusu fotokapanın emniyet güçlerine ait bir cihaz olduğunu bilmeden merak saikiyle ve ayrıca Afganlılara ait olduğunu düşünerek, alıp evine götürdüğü ve yine söz konusu cihazı kurcaladığı, daha sonra cihaz içerisinde SIM kartı bulup yine merak saikiyle telefonuna taktığı ve söz konusu SIM kartın telefona takılması nedeniyle vermiş olduğu sinyal sonucu kolluk görevlilerince sanığa ulaşıldığı, olayın bu şekilde gerçekleştiği, sanığın duruşmadaki savunması, gözlenen sosyal ve kültürel durumu, tüm dosya kapsamı ve duruşmada edinilen vicdani kanaatle sabittir. Sanığın söz konusu fotokapanı tesadüfen ve ıssız bir yerde bulmuş olması, bu fotokapanın ne işe yaradığını bilmeden eve götürüp, yakalanacağını bilmesi gerektiği halde içerisindeki SIM kartını telefonuna takmış olması göz önüne alındığında iddia edildiği gibi sanığın hırsızlık kastıyla hareket etmediği ve zaten söz konusu fotokapan cihazını herhangi bir yere satmayıp ve bozmaksızın, emniyet görevlilerine teslim etmesi göz önüne alındığında sanığın suç işleme kastıyla hareket etmediği yönünde vicdani kanaate ulaşıldığından atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir." (Erzurum/DHA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    KESK: İktidar fişlemelere devam ediyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Örnek bir girişim: Mersin Emek ve Demokrasi Platformu

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Adana Mutabakatı çıkış yolu olabilir

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçim kumarı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Cumhura karşı zillet ittifakı mı?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer ve hakemler

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Hacı hoca
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak
    İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak

    Zorlu Holding, yerel seçimler öncesi İzmir'in kent merkezine gökdelen dikebilmek için ruhsat başvurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 38 zam
    Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 38 zam

    Avrasya Tüneli’nden tek yön geçiş ücreti otomobiller için 23.30 liradan 32.10 liraya, minibüsler içinse 34.90’dan 48.10 TL’ye yükseltildi.

    GÜNCELLENDİ
    "Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı
    "Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı

    Venezuela'da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, New York Times'a yazdığı makalede orduyla gizli görüşmeler yaptığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı.

    EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin
    EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin

    EMEP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapımcıların önünde imzaladığı sinema kanununun sansür kanunu olduğunu belirterek yasanın geri çekilmesini istedi.

    TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız
    TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız

    TMMOB Ankara İKK, Bilkent Şehir Hastanesinde kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi için birçok eylem yapan işçilerin yanında olduklarını açıkladı.

    Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor
    Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor

    Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, başkanlığı döneminde yaşananları Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanına benzetti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de "Kutup Girdabı" soğuklarında en az 8 kişi öldü
    ABD'de "Kutup Girdabı" soğuklarında en az 8 kişi öldü

    ABD'nin orta batı kesimleri dondurucu soğuklarla karşı karşıya. Ülkede şu ana kadar soğuklar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer döneminde son 24 saat
    Futbolda ara transfer döneminde son 24 saat
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı
    Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı
    14. Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik satrancı bıraktı
    14. Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik satrancı bıraktı
    Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan kişi, araya girenleri bıçakladı
    Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan kişi, araya girenleri bıçakladı

    Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan erkek, araya girmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı. Yaralı 3 kişi ve darbedilen kadın tedavi altında.

    Son 4 ayda HDP'liler hakkında 257 fezleke hazırlandı
    Son 4 ayda HDP'liler hakkında 257 fezleke hazırlandı

    TBMM 27'nci dönemde 33 HDP'li vekil hakkında 257 fezleke hazırladı. Meral Danış Beştaş, fezlekeleri iktidarın 'seçim yatırımı' olarak değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 99 ölü, 259 kayıp
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 99 ölü, 259 kayıp

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükseldi. 259 kişinin ise hâlâ bulunamadığı açıklandı.

    Hasta tutuklu, ölümüyle bile Anayasa Mahkemesini ikna edemedi
    Hasta tutuklu, ölümüyle bile Anayasa Mahkemesini ikna edemedi

    Anayasa Mahkemesi hasta tutuklu Celal Şeker’in tahliye edilmesi başvurusunu ölümünden 9 ay sonra karara bağladı, tahliye istemini dayanaksız buldu.

    2018 yılı dış ticaret açığı 55 milyar dolar
    2018 yılı dış ticaret açığı 55 milyar dolar

    TÜİK'in verilerine göre dış ticaret açığı 2018 yılında 55 milyar dolar oldu. 2018 yılı turizm gelirleri ise 29.5 milyar dolar olarak açıklandı.

    Tunç Soyer: Babamı bırakın seks kasedim olduğunu bile söylediler
    Tunç Soyer: Babamı bırakın seks kasedim olduğunu bile söylediler

    Tunç Soyer, babası üzerinden yürütülen tartışmalara dair konuştu: Bunlar bugünkü siyaset kültürünün argümanları ama başka bir siyaset dili mümkün.

    BAE, Mehmet Şimşek dahil çok sayıda siyasetçinin telefonunu hackledi
    BAE, Mehmet Şimşek dahil çok sayıda siyasetçinin telefonunu hackledi

    BAE'nin, ABD'nin eski istihbarat çalışanlarından oluşan bir ekiple Mehmet Şimşek'in de aralarında olduğu isimleri hacklediği öne sürüldü.

    Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi
    Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi

    ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders dini bir televizyona yaptığı açıklamada "Donald Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir
    Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir

    Malatya’da havalimanı taşımacılığı ihale ile belediye şirketinden alınıp özel şirkete devredildi. 10 yıllık devrin karşılığı 103 günlük ciroya denk.

    Suriyeli öğrenciler: Yaşamayı biz de hak ediyoruz
    Suriyeli öğrenciler: Yaşamayı biz de hak ediyoruz

    Gaziantep Üniversitesinde okuyan Suriyeli öğrenciler: Beraber yaşamaya çalıştığımız ülkedeki insanların yaşam şartları zor ama bizim daha da zor.

    İstanbul Havalimanı işçileri alacakları için eyleme geçti
    İstanbul Havalimanı işçileri alacakları için eyleme geçti

    İstanbul Havalimanı işçileri, 3 aydır ödenmeyen ücretlerini alabilmek için nöbete başladı.

    Antalya'da fırtına sonucu başına tahta çarpan kadın hayatını kaybetti
    Antalya'da fırtına sonucu başına tahta çarpan kadın hayatını kaybetti

    Antalya'da hortumdan bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasından yaralanan Şerife Yumşak hayatını kaybetti.

    TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var
    TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'yi ziyaret etti; siyaset yapmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi
    Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi

    İngiltere parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

    Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi
    Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ithal edilen hayvanlarda veba hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil
    Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil

    Eğitim Sen, MEB’in özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin açıklama yaptı.