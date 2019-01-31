31 Ocak 2019 11:45

KESK: İktidar fişlemelere devam ediyor

KESK, Siirt’te ailesinin sendikal ve siyasi faaliyetleri nedeniyle bir kişinin atamasının yapılmamasına tepki gösterdi.

KESK: İktidar fişlemelere devam ediyor

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    KESK, iktidarın güvenlik soruşturmaları adı altında fişlemeleri devam ettirdiğini söyledi. Siirt’te anne ve babasının sendikal ve siyasi faaliyetleri nedeniyle bir kişinin atamasının yapılmamasına tepki gösterilen açıklamada emek ve demokrasi mücadelesinin suç olmadığı ifade edildi.

    15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek güvenlik soruşturmaları adı altında fişlemlere yasal kılıf uydurulmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, güvenlik soruşturmalarının Anayasa ve temel hak ve özgürlüklere aykırı şekilde keyfi, hukuksuz, dayanaksız ve siyasal amaçla yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde kamuoyu gündemine gelen Siirt’e yerleştirmesi yapılan bir kişinin atamasının ailesinin sendikal ve siyasi faaliyetleri gerekçe gösterilerek yapılmamasını hatırlatılan açıklamada, “Geçmişte ‘sakıncalı’ diye fişlendikleri üzerinden mağduriyet edebiyatı yapanlar bugün kendileri dışındaki tüm kesimleri ‘sakıncalı’ ilan etmekte bir sakınca görmüyor” denildi. İdare Mahkemesi'nin de güvenlik soruşturmasını hukuki oduğuna dair kararının suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, “babanın sendikamıza üye olması, annenin ise talepleri içeren metinleri aralarında TBMM’nin de olduğu kurumlara göndermesi suç değildir” denildi. Mahkemelerin ‘zamanın ruhuna’ uygun hareket ederek muhalif kesimleri suç odakları olarak gördüğünü ifade eden KESK Yürütme Kurulu, bu kararlara muhalif kesimlere ‘sadece sizler değil çocuklarınız da bedel ödeyecek’ şantajı yapıldığını belirtti. Emek ve demokrasi mücadelesinin suç değil olmadığının söylendiği açıklmada “KESK’li olmanın onurunu taşımaya ve insan onuruna yakışır bir yaşam için emek ve demokrasi mücadelesini büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

    NE OLMUŞTU?

    2017’de KPSS’yi kazanarak Siirt’e bağlı bir ilçedeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık teknikeri olarak yerleştirmesi yapılan kişinin ataması Sağlık Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerekçe gösterilerek yapılmamıştı. Konunun yargıya taşınması sonucunda İdare Mahkemesi, kişiye ait güvenlik soruşturması belgesinde babasına ait sendikal faaliyetler ve annesinin AB ile müzakere sürecinde  AB ülkelerinin büyükelçiliklerine, TBMM’ye ve AB’ye mektup gönderilmesi eylemine katılması dışında bir şey bulunmamasına rağmen “…her ne kadar davacı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmiş ise de, … davacının ailesi hakkında ortaya konulan hususların güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının kabulü için yeterli, hukuken kabul edilebilir tespitler olarak değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından davacının atamasının yapılmamasına..” kararı vermişti. (Ankara/EVRENSEL)

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