Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor

CHP'nin henüz belediye başkan adayını belirleyemediği ilçelerden Şişli'nin Belediye Başkanı Hayri İnönü, dönemi boyunca kendinden önceki 20 yıllık belediyecilik anlayışıyla mücadele ettiğini söyledi. BirGün'den Tuğçe Çınar'a konuşan İnönü, Şişli'deki süreci Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanına benzett ve herkesin yaşananları bildiği halde sessiz kaldığını ima etti.

İnönü'nün Şişli'deki başkanlık dönemi boyunca yaşadıklarına ilişkin açıklamaları şöyle:

20 YILDA KURUMSALLAŞAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA KARŞI MÜCADELE ETTİM

* "Şişli’de 1994 yılında Gülay Atığ’ın belediye başkanlığı ile başlayan ve onu izleyen 20 yılda kurumsallaşan bir belediyecilik anlayışına karşı mücadele ettim. Emin olun kolay bir mücadele değildi bu. Bu mücadele sırasında tehdit edildim, en yakın çalışma arkadaşımı cinayete kurban verdim, her türlü saldırıya uğradım ama taviz vermedim. Çok açık söylemem gerekirse bu mücadelede partili birkaç yakın dostum ve Şişli halkı dışında büyük bir destek de görmedim.

SARIGÜL'ÜN GAYRIMENKULLERİ

* (Süreçte), Mustafa Sarıgül’ün belediye meclisi kararı ile kendi vakfının üzerine geçirdiği 500 milyon dolar değerindeki 9 gayrimenkul ile Bilgi Üniversitesi’ne 2 TL’ye sattığı Kuştepe Kampüsü’nü geri almak için başlattığım mücadele önemli bir faktördü. Göreve geldikten sonra bu gayrimenkulleri geri almak için açtığım 40 davayı kazandım. Bunun çeşitli kesimlerden aldığı tepkiyi siz bir hayal edebilir misiniz?

CEMİL CANDAŞ CİNAYETİ

* Makamında çeteler tarafından vurularak öldürülen Cemil Candaş davasında savcılık iddianamesinde ne deniyor biliyor musunuz? “Cemil Candaş, Şişli’de 20 yıldır yerleşen rant çetesine karşı mücadele ettiği için, orda yapmak istedikleri yasa dışı işlemlere izin vermediği için, daha önce MAKS sisteminde yaptıkları yasadışı işlemleri tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için öldürülmüştür.”

Aklı, vicdanı, sağduyusu olan herkesin gördüğü ve bildiği bir rezalet vardı Şişli’de. Ben bu mücadeleye başladığımda Belediye Meclisi’nin direnci ile karşılaştım. CHP’nin 28 üyesi vardı Belediye Meclis’inde. 8’i hariç tümü eski sistemin ortadan kaldırılmasına direnç gösterdi. Bugün bir kısmı DSP’ye geçti. Önümüzdeki günlerde diğerlerinin de geçmesini bekliyorum. Kolay değildi bu belediye meclisi ile çalışmak.

Aslında Şişli’de Marquez’in Kırmızı Pazartesi romanı sahneye konuyor."

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(HABER MERKEZİ)

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