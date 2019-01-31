TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Bilkent Şehir Hastanesinde işçilerin her gün eleman azaltmak ile tehdit edildiği, işçi ücretlerinin geriden ödenmesi ya da hiç ödenmemesi gibi durumların sıklıkla yaşadığına dikkat çekerek, “İşçilerin haklı talepleri ve mücadelesinin yanındayız” dedi.

TMMOB Ankara İKK, yakın zamanda açılması beklenen Bilkent Şehir Hastanesinde olumsuz çalışma koşulları ve ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle son dönemde birçok kez eylem yapan ve şikayetlerini paylaşan işçilerin haklı taleplerinin yanında olduklarını belirtti. İşçilerle dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, işçilerin her gün eleman azaltmak ile tehdit edildiği, işçi ücretlerinin geriden ödenmesi ya da hiç ödenmemesi gibi durumların sıklıkla yaşandığı belirtildi. Hem halkın sağlığının hem de işçilerin haklarının rantçıların ellerine bırakıldığı ifade edilen açıklamada, karlılığı artırmak için işçilerin insanca çalışma hakkının ellerinden alındığı ve iş cinayetlerinin önünün açıldığını belirtildi. Açıklamada, “İşçiler sorunlarının çözümünde muhatap bulamıyor, inşaatta faaliyet gösteren taşeron firmalar ile çözüm yolları tıkanıyor” denildi.

Bilkent Şehir Hastanesi değil, mağduriyetlerin önü açıldı

"SORUMLULUK SADECE FİRMANIN DEĞİL"

Açıklamada, işçilerin maaşlarının ve mesailerinin ödenmemesi, fazla çalışma saati, temel barınma, beslenme ve sağlık haklarından faydalanamamalarının sorumluluğunun yalnızca inşaatta faaliyet gösteren firmada değil, siyasal iktidarda da olduğu ifade edildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi işçilerinin haklarını istedikleri için gözaltına alınmalarının, tazminatsız şekilde işten atılmalarının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “İnsanca çalışma koşulları ve ücretlerini alamadıkları için sokağa çıkan, eylem yapan işçilerin talepleri bir an önce karşılanmalı, tüm mağduriyetleri giderilmelidir” ifadelerine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)

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