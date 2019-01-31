Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE GÜÇLÜ İZMİR TEMSİLCİSİNİ AĞIRLIYOR

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren ve 20 puanla 14. sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup etmesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi İzmir'de 1-0 yenmişti.

HASAN ALİ KALDIRIM VE SKRTEL CEZALI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de yarın görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÖZTEPE DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Bu sezon şimdiye kadar deplasmandaki 10 karşılaşmada 2 galibiyet ve 8 yenilgi alan Göztepe, dış saha maçlarında en başarısız ekipler içinde yer alıyor.

Göztepe'de sarı kart cezalısı Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Axel Ngando, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges ile Tayfur Bingöl yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLARDA BERABERLİK SAYISI GÖZE ÇARPIYOR

İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 14-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 47, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 23 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 49 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

Yarın (1 Şubat Cuma)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

20.30 Fenerbahçe-Göztepe 2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor 16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 3 Şubat Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor 16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir 19.00 Antalyaspor-Beşiktaş 4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor

(SPOR SERVİSİ)