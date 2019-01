New York Başsavcılığı, FaceTime'daki açığa dair soruşturma başlatıyor

ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple’ın görüntülü arama uygulaması FaceTime’daki güvenlik açığına ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdular.

Söz konusu soruşturma kapsamında Apple’ın, FaceTime'daki açığın kapatılması için neden eyleme geçmediğinin de araştırılacağı belirtildi.

Apple’ın FaceTime uygulamasında ciddi bir hata tespit edilmişti. iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile bir kişi FaceTime üzerinden arandığında, o kişi çağrıya cevap vermese de sesi duyulabiliyor.

Güvenlik açığı, Twitter’da paylaşılan bir videoda da gösteriliyor. Bir kişi FaceTime Video ile arandığı sırada, kişi kendi telefon numarasını görüşmeye eklediğinde, FaceTime bunu aktif bir konferans görüşmesi gibi değerlendiriyor ve aranan kişinin sesini, daha cevap vermemiş olsa bile iletiyor. Üstelik aranan taraf çağrıyı reddetse bile, sesin gönderildiği belirtiliyor.

Wow... when are they going to fix this facetime issue



(Via: @BmManski) pic.twitter.com/R7Q0D2cV66