Sultangazi'de eşine şiddet uygulayan kişi, araya girenleri bıçakladı

Sultangazi'de eşine fiziksel şiddet uygulayıp yerde sürükleyen erkek, müdahale etmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı. Bıçakla yaralanan 3 kişi ve darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı.

ARAYA GİREN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

DHA'nın haberine göre, olay 50. Yıl Mahallesi'nde 30 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet S. yabancı uyruklu Xatira O. (24)'ya sokak ortasında şiddet uygulamaya başladı. Rafet S.'nin kadının saçından tutup yerde sürüklediğini gören mahalleli araya girdi. Xatira O.'yu eşinin elinden kurtaran mahalle sakinleri Rafet S.'ye tepki gösterdi. Bıçağını çeken Rafet S. 3 kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine çevredeki kalabalık Rafet S.'ye saldırdı.

Fotoğraf: DHA

KAÇARAK EVİNE SIĞINDI

Öfkeli kalabalık tarafından dövülen Rafet S. yaklaşık 600 metre uzaklıktaki evine kaçtı. Mahalleli Rafet S.'yi evinde sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Y.Ö., N.H. ve S.K. ile Rafet S. ve eşi Xatira O.'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Hakkında gözaltı işlemi yapılan Rafet S.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Bu arada, olay anında yaşanan hareketlilik bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. (HABER MERKEZİ)