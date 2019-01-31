Hasta tutuklu, ölümüyle bile Anayasa Mahkemesini ikna edemedi

Aydın ATAY

Hasta tutuklu Celal Şeker’in tahliye edilmesi başvurusunu ölümünden 9 ay sonra karara bağlayan AYM, skandal bir karara imza atarak tahliye istemini dayanaktan yoksun bularak reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde 3 Şubat 2018’de yaşamını yitiren hasta tutuklu Celal Şeker’in tahliyesi için yapılan başvuruyu ölümünden 9 ay sonra karara bağladı. AYM, verdiği kararda, “Açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez” diyerek tahliye talebini reddetti. Anayasa Mahkemesi yargılama giderlerinin de yaşamını yitiren Celal Şeker’in üzerine bırakılmasına karar verdi.

YÜZDE 96 ENGELLİ RAPORU VERİLDİ

Celal Şeker’in yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle avukatı Abdullah Zeytun, müvekkilinin cezasının süresiz olarak ertelenmesini düzenleyen Ceza İnfaz Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında hastaneye sevki için başvuru yaptı. Bunun sonucunda Muş Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunca yapılan tetkiklerde Celal Şeker’in yüzde 96 engelli olduğu saptandı. Sağlık Kurulu hazırladığı raporda, Şeker’in kronik böbrek yetmezliği nedeniyle günde 5 defa diyalize girdiği, kalp yetmezliği bulunduğu ve bu iki hastalığın hayati risk oluşturduğu yönünde rapor verdi.

ADLİ TIP KURUMU: HAYATİ RİSK YOK

Muş Devlet Hastanesinin 21 Ağustos 2014 tarihinde verdiği raporundan yaklaşık 3 yıl sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Şeker için 8 Şubat 2017’de aynı yönde rapor verdi. Adli Tıp Kurumu ise 14 Nisan 2017 tarihinde, Şeker’in hayatını tek başına idame ettirebileceği ve cezaevinde kalmasında hayati risk bulunmadığı yönünde rapor hazırladı.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Muş Devlet Hastanesinin kalp yetmezliği teşhisi koyduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu yönünde rapora rağmen Celal Şeker’in cezasının infazının ertelenmesi istemi, 2017’de Diyarbakır İnfaz Hakimliği ve Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

TEDBİR TALEBİNE DE RET

Zeytun, adli mercilerin ret kararının ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, hak ihlalinin son bulması için tedbir talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi, “Başvurucunun sağlık hizmetlerine erişim imkanına sahip olduğu” gerekçesiyle başvuru talebini reddederek tahliye talebini 24 Aralık 2018’de esastan karara bağladı.

ÖLÜMÜYLE BİLE MAHKEMEYİ İKNA EDEMEDİ

Celal Şeker’in kalp krizi sonucu öldüğü 3 Şubat 2018’den 9 ay sonra başvuruyu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, devletin yükümlülükleri kapsamında bir ihlalin olmadığının açık olduğunu savundu. AYM, "başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez" bularak ret kararı verdi.

YARGILAMA GİDERLERİNİ DE ŞEKER ÖDEYECEK

AYM bir skandala daha imza atarak, yargılama giderlerinin de hastane raporlarına rağmen tahliye edilmeyen ve yaşamını yitiren Celal Şeker’in ödemesi yönünde karar verdi. (Diyarbakır/MA)