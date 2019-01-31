Tunç Soyer: Babamı bırakın seks kasedim olduğunu bile söylediler

AKP ve MHP'nin CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Tunç Soyer hakkında babası üzerinden yürüttüğü tartışma devam ediyor. Soyer, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a yaptığı açıklamada "Babamı bırakın, en son Avrupa'da bir kadınla bir kasedimin olduğunu bile söylediler" dedi.

12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası Nurettin Soyer hakkındaki iddialara tepki gösteren Soyer, "Bunları yok saymak mümkün değil. Allah'tan şunu biliyorum: Bunların hepsi, bugünkü siyaset kültürünün argümanları, tartışmaları. Ve kesinlikle şuna inanıyorum, başka bir şey siyaset dili mümkün! Zaten o yüzden devam ediyorum" dedi.

"Bu nedenle bunların beni acıtmasına izin vermiyorum" ifadesini kullanan Soyer, şöyle devam etti: "Babamı bırakın, en son Avrupa'da bir kadınla bir kasedimin olduğunu bile söylediler. Malum kasetlerden. Evet! O bile söylendi. Böyle bir iftirayı atmaktan bile çekinmediler. Eşim elbette güldü geçti! Çok şükür ki birbirimize güvenimiz tam. İftirayı hemen onunla paylaştım tabii. Bütün bunlar kırıcı ve incitici olmaya devam ediyor elbette. Ama bilirseniz sebeplerini, daha az inciniyorsunuz."

KILIÇDAROĞLU: TAM BİR ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ

Hürriyet'in Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yapılan eleştiriler aslında korkunun eseri" diyerek "Acaba Tunç Bey'i nasıl yıpratırız da İzmir'i bir şekilde alırız hesabını yapıyorlar. Hiç öyle hesaplara falan girmesinler. Tunç Bey, İzmir'i alacak. Bir arkadaşımızın devrettiği İzmir'i, bu bayrak yarışında öbür arkadaşımız alacak ve daha ileriye taşıyacak. Tunç Bey'in babasından dolayı yargılanması ise tam bir Ortaçağ zihniyeti. Bu bağlamda Aziz Kocaoğlu'nun da söylemi, bizim açımızdan da kamuoyu açısından da çok değerli" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)