31 Ocak 2019 09:57
Tokat'ta heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
Fotoğraf: DHA
Reşadiye-Niksar ilçeleri arasındaki Çakmak Köyü mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Tokat-Erzincan arası D-100 karayolunun iki şeridini de kapattı.
Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açma çalışmalarına başladı. (Tokat/DHA)
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