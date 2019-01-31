BAE, Mehmet Şimşek dahil çok sayıda siyasetçinin telefonunu hackledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçmişte ABD için çalışmış bir grup istihbarat görevlisiyle bazı siyasetçilerin ve diplomatların iPhone'larını hacklediği iddia edildi.

Reuters'in haberine göre Karma adı verilen gelişmiş casusluk programı kapsamında telefonuna erişilenler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.

BBC Türkçe'nin yansıttığı haber, eskiden bu program için çalışan kişilere ve programa dair edinilen belgelere dayandırılıyor. Haber kapsamında görüşülen kişiler BAE vatandaşı değil. Apple'ın 2017'nin sonundaki güvenlik güncellemesinden sonra operasyon zorlaştığı belirtildi. Bu nedenle programın hâlâ kullanımda olup olmadığı bilinmiyor.

Reuters'a konuşan Mehmet Şimşek, telefonuna erişildiği iddiası ile ilgili olarak, "Korkunç ve çok rahatsız edici" dedi.

Reuters'a göre 2016 yılına kadar yüzlerce kişinin telefonuna erişim sağlandı. 2017 yılında bu program aracılığıyla erişim sağlananlar arasında Katar Emiri Temim bin Hamad es Sani ile Umman'ın Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah da var.

KARMA VE KUZGUN PROJESİ HAKKINDA BİLİNENLER

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ülkenin güvenlik görevlilerinden ve ABD'nin eski istihbarat çalışanlarından oluşan bir ekip BAE istihbarat servisi için bu görevi yerine getirdi.

Ekip, sadece telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin girilmesiyle iPhone'lara erişti. Android cihazlara ise erişilemedi.

2016 ve 2017 yıllarında Karma sayesinde iPhone'larda fotoğraflara, elektronik postalara, mesajlara ve konum bilgilerine ulaşıldı.

Bu sistem sayesinde başka operasyonlarda kullanılmak üzere kayıtlı şifrelere de erişim sağlandı. (DIŞ HABERLER)