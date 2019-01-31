31 Ocak 2019 08:51

"Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı

Venezuela'da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, New York Times'a yazdığı makalede orduyla gizli görüşmeler yaptığını söyledi.

"Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı

Juan Guaido | Fotoğraf: Miguel Gutierrez/EPA/AA

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    Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido, orduyla gizli görüşmeler yaparak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için yardım istediğini belirtti. Guaido ayrıca "Maduro rejimini en az kanlı şekilde sona erdirmek için" dış güçlere çağrı yaptı.

    Guaido, Venezuela'ya dönük ABD merkezli darbe girişiminin yankıları sürerken ülkenin en büyük gazetesi New York Times'a makale yazdı.

    Ulusal Meclis Başkanı Guaido, "Venezuelalılar, güç birliktedir" başlıklı yazıda "Maduro rejimini en az kan dökülecek şekilde sona erdirmek için dünya genelinde demokrasi yanlısı hükümetlerin, kurumların ve kişilerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

    Yazıda siyasete nasıl girdiğinden bahseden ve iki dedesinin de asker olduğunu söyleyen Guaido, "Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordunun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir." dedi. Guaido, askerlerle yaptıkları görüşmelerde "İnsanlığa karşı işlenen suçlara karışmamış olanların affedileceğini söylediğini" aktardı.

    ASKERLERE DAHA ÖNCE DE SESLENDİ

    Guaido, askerlerle yaptığı görüşmeyi daha önce de dile getirmişti. Bir kiliseyi ziyaret eden Guaido, ayinden sonra yaptığı açıklamada, doğrudan askerlere seslenerek “Anayasanın yanında olma zamanı. Korkmanın ve geri çekilmenin sırası değil. Venezuela halkına saygı zamanı. Size talimat veriyorum; Venezuela halkına ateş etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

    Muhalefet milletvekilleri tarafından kışla önlerinde askerlere af öneren broşürler dağıtılırken dün Guaido'nun çağrısıyla yapılan eylemlerde de ordudan Guaido'yu desteklemesi talep edildi.

    Venezuela'da Yüksek Mahkeme dün Juan Guaidó'nun ülkeden çıkışını yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu. (DIŞ HABERLER)

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