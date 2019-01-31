Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dini yayınlar yapan bir televizyona verdiği röportajda "Donald Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi" dedi.

Hristiyan Yayın Ağı'nda (CBN) katıldığı programda Trump'ın başkanlığını değerlendiren Sander, Tanrı'nın herkes için bir rol biçtiğini kaydederek, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur." şeklinde konuştu.

Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı." ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesi, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimlerinde Evanjelik Hristiyanların yüzde 80'inin oyunu aldığını belirtti.

SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ

Öte yandan, Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ardından bölgedeki Hristiyanlar ve Kürtlerin zarar görmemesini sağlayacaklarını ifade etti. Sanders, bu konuda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti. (DIŞ HABERLER)