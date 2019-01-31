31 Ocak 2019 00:29Son Düzenlenme Tarihi: 31 Ocak 2019 01:39
İstanbul Hasdal'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 yaralı
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüs devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 21 kişi yaralı.
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Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA
İstanbul Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Metro Turizm