30 Ocak 2019 22:21
FED politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (FED) faizleri 2.25-2.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
Fotoğraf: Rdsmith4/WIKIMEDİA COMMONS (CC-BY-SA)
ABD Merkez Bankası (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi. FED, faizleri 2.25-2.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (FED), toplantısında beklendiği gibi faiz arttırmama kararı aldı. Faizler 2.25-2.50 aralığında sabit tutuldu.
FED kararı sonrası, dolar kuru 5.27'den 5.23 seviyelerine geriledi.
FED’in bu yıl içinde 3 kez faiz artışı yapması öngörülüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
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