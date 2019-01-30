30 Ocak 2019 22:21

Mersin’i fırtına vurdu; Adana ve Hatay için uyarı geldi

Mersin'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına seralara zarar verdi, çatıları uçurdu; Adana ve Hatay için de yağış uyarısı geldi.

Mersin’i fırtına vurdu; Adana ve Hatay için uyarı geldi

Fotoğraf: DHA

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    Mersin'in Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu.

    İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortum, Limonlu, Tabiye, Kargıcak, Kocahasanlı, Kumkuyu ve Alata Mahallelerindeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi.

    Seralar devrilirken, narenciye bahçelerindeki bazı ağaçlar da köklerinden söküldü.

    Alata Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle elektrik direğinin yıkılmasından dolayı mahalleye elektrik verilemiyor.

    Erdemli Kaymakamı Avni Kula, hortumda, seralar ve narenciye bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

    Kargıcak Mahallesi'nde 3 kişilik ailenin oturduğu evin çatısının uçtuğunu aktaran Kula, ailenin geçici olarak komşularına yerleştirildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

    Kula, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

    HORTUM KULÜBEYİ UÇURDU

    Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen hortum, bir külübeyi yerinden sökerken, enerji nakil hatlarının zarara uğraması sonucu bazı mahalleler de elektrik kesildi.

    Akşam saatlerinde yağışın ardından gelen hortum Tarsus'ta hayatı olumsuz etkiledi. Hortum ve fırtına ilçe merkezinde bir külübeyi yerinden söktü, kulübe enkazları yolu kapadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, külübe enkazını kaldırarak, kapanan yolu tekrar trafiğe açtı.

    Öte yandan hortum ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen zarar nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemedi. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı seralar da hortum ve fırtınadan etkilenirken, hasar tespiti ile arızaların onarımına yarın başlanacağı öğrenildi.

    ADANA VE HATAY İÇİN UYARI

    Fotoğraf: AA

    Öte yandan Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor. (AA)

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