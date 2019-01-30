30 Ocak 2019 22:12
Kayseri'de yük treni otomobile çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralı
Kayseri'de yük treninin çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Ergün Haktanıyan / AA
Kayseri merkez Kocasinan ilçesinde hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı.
Otomobildeki iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bir süre trenin altında sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Kayseri/AA)
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