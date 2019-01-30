Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu anlattı

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuştu.

AA'da yer alan habere göre Bakan Yardımcısı Safran, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz. Etik de öğretmenlik özlük hakları da bunun içerisinde olacak. Öğretmene bir bütün olarak bakan, topyekun ele alan ve öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunuyla ilgili çalışıyoruz" dedi.

"Kanunu tüm sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, özel öğretim kurumlarıyla, ilgili tüm paydaşlarla ele alacağız" diyen Safran, "Çıkarılacak kanunun öğretmenlere ciddi bir motivasyon sağlayacak" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM SEN ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞINA KARŞI ÇIKIYOR

Eğitim Sen, kanun ile iş güvencesinin kaldırılacağı, esnek çalışma koşullarının dayatılacağı, öğretmenler arasında başöğretmen, uzman öğretmen adıyla hiyerarşiler oluşturulacağı, okul yönetiminin profesyonelleştirilmesi ifadesi ile eğitimin özelleştirilmesi süreçlerinin hızlandırılacağı, teknisyen öğretmen yaratılacağı, çalışma saatleri ve maaş karşılığı ders saatlerinin arttırılarak öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarının yok edileceği görüşünde. (HABER MERKEZİ)