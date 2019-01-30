14. Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik satrancı bıraktı

43 yaşındaki eski dünya şampiyonu Vladimir Kramnik, dün yaptığı açıklamayla aktif satranç kariyerine son verdiğini duyurdu.

Kramnik açıklamasında “Profesyonel satranç kariyerimi bitirmeye birkaç ay önce karar verdim ve şimdi, son turnuvamı oynadıktan sonra herkese açıklamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kramnik, kariyeri için "Bazen zordu, bazen hayal edebileceğimden daha başarılıydı ama her durumda benim için paha biçilmez bir deneyim oldu" değerlendirmesi yaptı. Kramnik, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Bir gün başka bir şey yapmayı da denemek istediğini röportajlarında belirttiğini hatırlatan Grand Master (Büyük Usta), "Motivasyonum son aylarda önemli ölçüde düştüğü için doğru an gibi geldi" dedi.

Kramnik gelecekte, çocukların satranç eğitimi için geliştirmekte olduğu projelere odaklanmak istediğini söyledi.

Rus Büyük Usta, 2000 yılında Garry Kasparov'u 8.5 - 6.5 mağlup ederek Dünya Şampiyonu ünvanını kazanmıştı. Kramnik, bu şampiyonluk maçında tek bir oyun bile kaybetmemişti (2 galibiyet, 13 beraberlik). Satranca büyük katkıları olan sporcu, Dünya Şampiyonu ünvanını 2008'e kadar korumuştu. (SPOR SERVİSİ)