Bangladeş'te muhalefet milletvekilleri meclis açılışını protesto etti

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muhalefetten 7 milletvekili, 30 Aralık'taki seçim sonucunu protesto etmek için parlamento açılışına katılmadı.

Parlamento seçimlerinin adil bir ortamda yapılmadığını, muhalefet adaylarının baskı ve yıldırma taktikleriyle karşılaştığını ve oy verme sürecinde ve sayım işlemleri sırasında hileye başvurulduğunu söyleyen ana muhalefet ittifakı milletvekilleri, meclis açılışını boykot etti ve milletvekili yemini etmedi.

Muhalefet temsilcileri seçimlerin yenilenmesi talebini dile getirdi.

Başbakan Şeyh Hasina, muhalefetin boykot ettiği parlamento açılışında yemin ederek 3. iktidar dönemine başladı.

30 Aralık 2018'de yapılan seçimlerde Başbakan Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi öncülüğündeki ittifak 300 sandalyeli parlamentoda 253 sandalye kazanmış, ana muhalefet ittifakı 7 sandalye kazanabilmişti. (Dakka/AA)