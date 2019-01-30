Flormar işçilerinden Cargill işçilerine ziyaret

Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve direnişe geçen Flormar işçileri, direnişlerinin 261. gününde, yine sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişlerinde 287 günü geride bırakan Cargill işlerini ziyaret etti.

“Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok” sloganlarının atıldığı ziyarette Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya konuştu. Karlıkaya, “Cargill direnişi, Flormar direnişi ya da diğer direnişteki işçilerin özelde farklı farklı isimleri olsa da genelde tek ismi vardır, işçi sınıfının direnişidir. Bu mücadeleler kazanıldığı zaman yandaki fabrikalardaki işçiler ne yapmaları gerektiğini öğrenecekler. Hepsi bizim, hep beraber kazanacağız. Biz 287 gündür direniyoruz, biz 261 gündür direniyoruz. İşçi sınıfının dostları sizlerle de bizlerle de gurur duyuyor” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)