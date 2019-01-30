Aynalı kemer ince belde değil, yoksul boğazlarda

Güneş Yaren ŞAHİN

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü

2001’den bu yana yaşanan ekonomik krizler grip, son bir sene de yaşadığımız ekonomik kriz kanser.

İnsanlar otomobillerini daha az kullanıyorsa kriz gelmiş demektir.

İlaç bulamıyor, bulunca da alamıyoruz.

Faydalı bir kriz. Millete tasarrufu öğretiyor.

Herhangi bir starbucks şubesine gidip oturacak yer bulabiliyorsanız kriz gelmiş demektir.

Borçlanmayın.

Seçimlerden sonra krizin boyutu görülecektir.

İşte gençlerin feryatları bunlar. Bir tarafta topa iyi vurduğu için milyonları alan futbolcu, öbür tarafta çocuğuna top alamayan ebeveynler. Zengin çok zengin, fakir çok fakir. Ancak dayatılan kapitalist eğlence anlayışı ve sinyallerini yıllardır veren, içinde bulunduğumuz kriz gençlerin yaşama, öğrenme, kültürel ihtiyaçlarını karşılamasında ciddi zorluklar yaşatıyor.

Ben Ege Üniversitesi Felsefe bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aldığım 500 liralık öğrenim kredisi ne evimin giderlerine ne yiyecek alışverişime ne de öğrenim ihtiyaçlarıma yetiyor. Vize, final haftalarım ve tatillerim dahil olmak üzere haftanın her günü eleştirdiğim, kanıksadığım, tasvip etmediğim işlerde çalışmak zorunda kalıyorum.

ÇALIŞMA KOŞULLARI EVLERE ŞENLİK

Karşılamasında görev aldığım bir nargile kafenin işe alacakları insanda aradıkları kriterler giyime özen göstermek, makyaj yapmak, güzel olmaktı. Beni işe aldıktan sonra nargile kafenin AKP İzmir sorumlularından birine ait olduğunu bir garson arkadaşım “Hadi yine iyisin! Buranın sahibi AKP sorumlusu. İleride bir öğretmenlik mülakatı olsun, memurluk olsun, devlet dairesinde bir işin olsun yardımcı olurlar.” dediğinde öğrendim. Çalıştığım yerlerden bir diğeri bana adına “pierlik” dedikleri bir iş veren eğlence mekanıydı. Bu pierler mekanı kalabalık gösterip müşteri çekiyorlarmış. Peki bilin bakalım ne yok? Erkek pier! Kadını bir kez daha objeleştiren bir mekanda çalışmak zorundayım. Çalışma saatlerinin 19.30-05.00 olması bana ne uyku düzeni ne derslerim için çalışma süresi ne de kendimi geliştirmem için fırsat veriyor. Aldığım ücretin 60 lira olması da gereksinimlerime karşılık vermiyor.

Bu zorlu çalışma saatleri, geçim sıkıntısı, eleştirdiğim şeyin içinde olma zorunluluğum bir öğrenci ve genç olarak hem psikolojime hem sağlığıma hem de geleceğime zarar veriyor.

Net olarak bildiğim bir şey varsa o da geçen sene maddi açıdan bu kadar sıkıntı çekmediğim. Arkadaşlarımla kahve içmeye de gidiyordum, kitap da alıyordum, evin ihtiyaçlarını da karşılayabiliyordum. Bir yılda enflasyondaki bu artış, alım gücümüzün düşmesi, zamlar bu yılda devam edecek. Dolar kurunun "bir gece ansızın artabilirim" tavrı, yanlış ekonomi planları, tek adam-tek parti sistemine geçişin etkileri, 2019 yılında olması muhtemel 3 seçim memurun, işçinin, öğrencinin kemerini boğazına kadar sıkmasına neden olacak gibi görünüyor. Anlayacağın Barış abi aynalı kemer ince belde değil, yoksul boğazlarda.