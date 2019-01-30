Sarı Yeleklilerin liderleri: Hükümet adım atmazsa ülkeyi terk edeceğim

Fransa'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle, hükümetin iki hafta içinde yeni ekonomik önlemler almaması halinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Nicolle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını belirtti. Hükümetin iki hafta içinde ekonomik zorluklar yaşayan tüm vatandaşlara yönelik yeni önlemler almaması halinde Fransa'yı terk edeceğini ifade eden Nicolle, bu durumda iade anlaşmasının olmadığı bir ülkeye iltica talebinde bulunacağı ve mücadelesini orada sürdüreceğini ifade etti.

Nicolle, bu konuda Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden yardım isteyeceğini vurguladı. Hükümetin ekonomik ve siyasi politikalarını eleştiren Nicolle, cumartesi yeniden sokağa çıkacağını duyurdu.

Nicolle, geçen hafta Bordeaux'da düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen protestocuları da teşvik ederek eylemi sürdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. (AA)