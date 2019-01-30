İsrail askerleri, 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

İsrail askerleri Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen sırt çantalı 16 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sırtında çantası ile okuldan evine dönen Samah Mubarak'ın İsrail askerleri tarafından kontrol noktasında vurulduğunu, Mubarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÜSTÜNÜ ARADILAR

Yerel bir kanal tarafından kaydedilen görüntüde ise yerde yatan kız çocuğuna, İsrail askerinin silah doğrultarak beklediği görülüyor. Görüntülerde, çocuğun çantasını açan diğer askerlerin ise kitaplarla karşılaştıkları görülüyor. (DHA)

Fotoğraf: DHA