30 Ocak 2019 17:21
İsrail askerleri, 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü
Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen 16 yaşındaki bir kız çocuğu İsrail askerleri tarafından öldürüldü.
Öldürülen 16 yaşındaki öğrenci Samah Mubarak | Fotoğraf: DHA
İsrail askerleri Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen sırt çantalı 16 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, sırtında çantası ile okuldan evine dönen Samah Mubarak'ın İsrail askerleri tarafından kontrol noktasında vurulduğunu, Mubarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÜSTÜNÜ ARADILAR
Yerel bir kanal tarafından kaydedilen görüntüde ise yerde yatan kız çocuğuna, İsrail askerinin silah doğrultarak beklediği görülüyor. Görüntülerde, çocuğun çantasını açan diğer askerlerin ise kitaplarla karşılaştıkları görülüyor. (DHA)