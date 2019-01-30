30 Ocak 2019 17:12
Avrasya Tüneli 00.00 - 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak
Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Fotoğraf: DHA
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak.
Çift yönlü trafiğe kapatılacak tünelde çalışmalar, 00.00 - 05.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünel tekrar ulaşıma açılacak. (İstanbul/AA)
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