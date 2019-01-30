1700 yıllık Bizans mozaiği çöpten görünmez hale gelince temizlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde Ayasofya Camisi'nin yanında bulunan ve demir kafesin içine alınan 1700 yıllık Bizans mozaiği, üzerine atılan çöplerden görünmez hale gelince temizlendi. Temizlik işleminin ardından mozaiğin üzerinde biten otlar ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, İznik’te Ayasofya Camisi'nin yanındaki demir kafesle örtülen taban mozaiğinin üzerini kaplayan çöplerden görünmez hale gelmesi tepki çekmişti. Mozaiğin ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığı belirtilmişti. Mozaiğin üzerindeki çöpler gelen tepkiler üzerine temizlendi. Ancak 1700 yıllık mozaiğin üzeri temizlenirken, bu kez mozaiğin çatlayan kısımlarında otların çıktığı görüldü. (HABER MERKEZİ)