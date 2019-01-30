MGK'de gündem Suriye ve FETÖ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü.

Toplantıya ilişkin yayımlanan MGK bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

“Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır.

Terörle mücadele harekatı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş, tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket ettiklerini memnuniyetle müşahade edilmiştir.

Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir.

İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir." (AA)