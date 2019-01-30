Irak'ta ilkokul öğrencileri su altında kalan dersliklerde sınava girdi
Irak'ın Basra kentinde, ilkokul öğrencileri yağmur sonucu sular altında kalan sınıflarda sınava girmek zorunda kaldı.
Okuldaki sınıfları gezip çocukların durumunu görüntüleyen öğretmenin Twitter'da paylaştığı videonun ekran alıntısı | Kolaj: Evrensel
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, ilkokul öğrencileri şiddetli yağmur sonucu sular altında kalan sınıflarda sınava girmek zorunda kaldı.
Kentteki bir öğretmenin cep telefonuyla çekip sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, öğrencilerin şiddetli yağmur sonucu su baskını yaşanan dersliklerde sınava girdikleri görülüyor.
Okuldaki sınıfları gezip çocukların içler acısı durumunu göz önüne sermek isteyen öğretmenin paylaştığı görüntülerde, öğrenciler sırada otururken bir yandan su dolu zemine basmamaya bir yandan da sınav sorularını çözmeye çalışıyor. (AA)
هاي غير طركاعة ،، بس اريد اعرف يا مسؤول يقبل على جهالة يدرسون بهيج مكان @YasserEljuboori @saadibrahim2018 @mkhA868890 @Linamousawy1 @SaadoonMustafa @AhmadMullaTalal @mukdadhumaidan2 @khameskhanjar @faigalsheakh @ pic.twitter.com/QqrevPGlMy— سيف العزاوي (@saifhilal84) 29 Ocak 2019