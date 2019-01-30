Pervin Buldan: Kayyımları sandığın dibine gömün

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Mardin Büyükşehir ve ilçe belediye eşbaşkan adaylarının tanıtım etkinliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, “Değerlerinizi hedefe alan kayyımları sandığın dibine gömeceğinizden eminim” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Figen Altındağ ve Ahmet Türk ile birlikte Artuklu, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Savur, Kızıltepe, Midyat, Ömerli ilçe belediye eşbaşkan adaylarını düzenlenen etkinlikle halka tanıttı.

Etkinlikte konuşan Pervin Buldan, "Halkımızın özlemi adalet, barış ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik bir ülkedir. Kendi kendisini yöneteceği demokratik yerel yönetimlerdir. İşte 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

AKP hükümetinin kayyım atayarak kimlik ve kültürleri yok saymaya çalıştığını ifade eden Buldan, "Uğur Kaymaz’ın anıtına dahi tahammül edemeyen zihniyeti tanıyoruz. Anıtı yıkarak Uğur’u bir kez daha vurdular. Tek dil olsun istediler Mardin’de. Ancak Mardin halkı buna izin vermedi. Bundan sonra da izin vermeyecektir. Êzidîler, Süryaniler, Kürtler yüz yıllardır bir arada yaşıyordu ve yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mihelmiler, kadınlar, gençler, emekçiler yönetecektir" diyen Buldan, "Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek. HDP bunun önünü açacak. Halkımıza ait olanı geri alacağız ve yine halkımıza teslim edeceğiz, bunun bir kez daha sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Buldan’ın konuşmasının ardından Mardin ve ilçelerinde belirlenen adaylar tek tek sahneye çağrılarak halka tanıtıldı. (HABER MERKEZİ)