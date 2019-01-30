Yenimahalle'de Pir Sultan Abdal Derneğinden Öykü Arin kampanyası

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi ve Cemevi, İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı yapacak.

Kök hücre ve kan bağışı kampanyası 3 Şubat 2019 Pazar günü 13.00-19.00 saatleri arasında Batıkent Ergazi Mahallesi Yekta Güngör Özden Koşu Yolu yanında Kızılay Kan Bağış Merkezi aracılığıyla gerçekleşecek. Kök hücre ve kan bağışı kampanyası kapsamında “Tüm dostlarımızı Öykü Arin ve lösemili çocuklara umut olmaya davet ediyoruz” çağrısında bulunuldu. (Ankara/EVRENSEL)