Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Şaşırılmasına şaşırdım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dershane ve temel liselerin kapatılmasına insanların şaşırmasına şaşırdığını belirterek, “Bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz” dedi. Türkiye Özel Okullar Derneği'nin düzenlediği 'Eğitim ve Etik' toplantısında konuşan Bakan Selçuk, dershaneler meselesinin çok uzun yıllardır ortada olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının da çok açık olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Yerine ne koyacağımız ve ne getirdiğimiz konusunda, buradaki ihtiyacı nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiz. Bu haritamızı önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılmasına yönelik girişimler olabilir.” (Antalya/DHA)