HDP'li Ayşe Acar Başaran: Taleplerin karşılanması aciliyet taşıyor

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Öcalan üzerindeki tecridin sonlandırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eylemi 85’inci gününe girdi. Aynı taleplerle birçok cezaevinde süresiz-dönüşümsüz açlık grevine giren tutuklu sayısı ise 280’nin üzerinde. DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP eski milletvekili Selma Irmak'ın eylemi ise 16'ncı gününe girdi.

HDP Hukuk Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, devam eden açlık grevleri eylemlerine ve taleplere ilişkin Mezopotamya Ajansından Diren Yurtsever’e değerlendirmelerde bulundu.

Tutukluların talepleri olan Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasının önemine değinen Başaran, “Türkiye tarihinin bu olumsuz sürecini fikirleri, ortaya koyduğu siyaseti ve durduğu yer açısından değiştirebilecek, hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun kaderini değiştirebilecek bir kişinin mutlak bir tecride tabi tutulması kabul edilemez. Tüm bu çerçevede tutsaklar bu sesi yükseltiyor” dedi.

"MİLYONLARIN TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELME LÜKSLERİ YOK"

Özellikle müzakerelerin sonlandığı “çözüm süreci” sonrası gelişen sürece işaret eden Başaran, bu yönlü atılan demokratikleşme adımlarından geri dönülmesiyle beraber Türkiye’nin bir çıkmaza sürüklendiğini kaydetti. Tecridin en büyük anlamının Türkiye’de “savaş ve çatışma” olduğunu ifade eden Başaran, “Kaldırılması durumunda da pozitif anlamda etkileri olacaktır” dedi. Başaran, tutukluların ölmek için değil taleplerinin karşılanması için açlık grevlerinde olduğunu ve gelinen aşamada taleplerin karşılanmasının aciliyet taşıdığını söyledi. Bu konuda iktidarın adım atmamasını eleştiren Başaran, “Adalet Bakanlığı, siyasi irade bu durumu görmezden gelme lüksüne sahip değil. Yüzlerce tutsağın ve milyonların talebini yok sayma hakkına sahip değiller” dedi. (HABER MERKEZİ)