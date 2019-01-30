HDP: Halkların beklentisini dikkate alarak üç ilde aday çıkarmadık

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, üç büyükşehirde aday çıkarmama kararının toplumun değişik kesimleriyle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını vurgulayarak, “Halkların ortak mücadele zemini için bir umut ortaya çıkarmıştır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerde aday göstermeyeceğini deklare ederek, “fedakarlık” vurgusu yaptı.

Bazı kesimlerce tartışma yaratan bu karar, bazı kesimlerce de, AKP-MHP ittifakını gerileten ve partiler üstü toplumsal mutabakata dayanan stratejik bir karar olarak değerlendirildi. Önlü, konuya ilişkin “HDP aday göstermediği bu üç ilde, halklara umut çıkartmıştır. Halkların ortak mücadele zemini için bir umut ortaya çıkarmıştır ” tespitinde bulundu.

Aday göstermeme kararının sadece PM ve MYK toplantılarıyla sınırlı tutmanın doğru olmadığını fade eden Önlü, “İki mesaj vermemiz gerekiyordu. Bir AKP-MHP kurumsal kimliğine karşı bir tutum sergilememiz ki bu çok net. İkincisi ise halkların bizden beklentisi. Onun için büyükşehirlerde aday çıkarmama kararı, üçüncü yol isteyen halkların beklentisiydi. En esaslı, tarihsel bir misyonu bu partinin oynaması gerekiyordu. Tüm eleştiri ve risklere rağmen, bu fedakârlığı göstermesi gerekiyordu. Bu ne bir parti karşıtlığı ne de siyasi bir partiye destek fedakârlığı değil. Tam tersine Türkiye halklarının bizden beklentisinin sonucunda ortaya çıkmış bir fedakarlıktır." dedi.

HDP’nin diğer siyasi partiler gibi aday isteme, yer isteme beklentisinden çok halkların ve toplumsal kesimlerin talepleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Önlü, “HDP’nin yaptığı fedakarlık, Türkiye’nin demokratikleşmesi için bir zorunluluktur. Türkiye halkları bunu hak ediyor. Bu yönü ile HDP halkların partisidir. Bu bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi. (Ankara/MA)