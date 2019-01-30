30 Ocak 2019 14:50

Almanya hükümeti Sol Parti'nin silah ihracatı sorusuna yanıt verdi

Merkel hükümeti, Türkiye'ye silah satışında Kürt gruplarla ihtilaflarda ve bölgesel çatışmalarda kullanılma riskini göz önüne aldıklarını açıkladı

Almanya hükümeti Sol Parti'nin silah ihracatı sorusuna yanıt verdi

Fotoğraf: Pixabay

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    Türkiye'ye “Suriye’ye sınır ötesi operasyonlardan kaçınma” çağrısı yapan Merkel hükümeti, Ankara’nın silah alım taleplerinin değerlendirilmesinde Alman silahlarının Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskini dikkate aldığını açıkladı.

    Türkiye’ye silah satışlarına karşı çıkan Sol Parti’nin Alman hükümetine verdiği soru önergesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

    DW Türkçe’nin haberine göre Merkel hükümeti, Türkiye'den gelen silah alım taleplerine bakışını, son dönemde uygulanmakta olan kısıtlamaları ve bunların nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladı.

    Sol Parti soru önergesinde, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonlarına dikkat çekerek, bunların Almanya hükümetinin silah ihracatı onaylarını etkileyip etkilemediğini sordu.

    Ekonomi Bakanlığı bu soruya yanıt verirken, öncelikle hükümetin silah ihracatı kararlarında, sorumlu ve sınırlandırıcı bir politika izlediğinin altını çizdi. Alman şirketlerinin Türkiye’ye silah ya da askeri malzeme satışı için yaptıkları başvuruların, hükümet tarafından Alman dış ve güvenlik çıkarları dikkate alınarak incelendiğinin belirtildiği yanıtta, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreçte, bu tür silah ihracatı başvurularının çok daha ayrıntılı incelendiği vurgulandı. 

    Bakanlık, bu konuda karar verilirken, Alman silahlarının Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskinin de dikkate alındığının altını çizdi.

    Sol Parti’nin soru önergesinde, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri operasyonlar ile Fırat’ın doğusuna operasyon tartışmaları da soruldu. Merkel hükümeti, bu konularda Türkiye hükümeti ile diyalog içerisinde olunduğunu ve Ankara’ya Suriye’de askeri adımlardan kaçınma çağrısı yaptığını açıkladı.

    TÜRKİYE- ALMANYA SİLAH TİCARETİ

    Almanya 2016 yılında yaklaşık 83 milyon avro tutarında savunma sanayi ürününün Türkiye’ye satışına onay verirken, bu tutar 2017 yılında yaklaşık 34 milyon avroya gerilemişti. 2018 yılının ilk yarısında ise Türkiye’ye ihracat onayı 10 milyon 109 bin ile sınırlı kaldı.

    Türkiye geçmişte Almanya'dan en fazla silah ve savunma sanayi ürünü alan ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak özellikle 15 Temmuz darbe girişimini izleyen silah ihracatı sınırlandı.

    Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonu, Altay tank üretiminde Alman şirketlerle işbirliği gibi beklentileri de, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle karşılıksız kalmış durumda. (HABER MERKEZİ)

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