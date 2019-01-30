Devlet Bahçeli: AKP’nin Meclis başkan adayını destekleyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığından istifa kararı ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Yıldırım’ın istifa kararına ilişkin “Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir” dedi.

MHP Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan koltuk içinse “Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir” ifadelerini kullandı.

HDP’nin 3 büyükşehir için aday göstermemesine de tepki gösteren Bahçeli, “Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir” dedi. (AA)