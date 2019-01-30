Özgür Gündem baskınında darbedilen gazetecilerin duruşması ertelendi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 16 Ağustos 2016 tarihinde kapatılmasından saatler sonra polis baskınında yaşanan olaylara dair gözaltına alınan 22 gazeteci hakkında açılan davanın 3'üncü duruşması İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, gazetecilerin avukatları ile tanık polisler katıldı. Gazetecilerin darp edilmesi sırasında gazete binasında olan polis Gökalp Ertaş müşteki sıfatıyla hazır bulundu. Ertaş, verdiği ifadesinde gazetecileri darbettiklerinden hiç söz etmezken, gazetecilerin kendilerine hakaret ve fiziki müdahalede bulunduğunu ileri sürdü. Ertaş, olay anına dair kamera çekimi yapılıp, yapılmadığını bilmediğini söyledi.

Tanık polis Muhammet Aygün de beyanında gazetecilerin arama esnasında kendilerine engel olduklarını iddia etti. Tanık Veysel Dursun da, binaya girdiklerinde canlı yayın yapıldığından haberlerinin olmadığını, canlı yayını fark edince kapatılmasını istediklerini; ancak gazetecilerin kendilerine direnç gösterdiğini ileri sürdü.

Mahkeme hakimi verdiği kararında gazeteciler Amine Demirkıran ve Günay Aksoy hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına, Bayram Balcı ve Ersin Çaksu için ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmaları için yakalama emri çıkararak, duruşmayı 19 Haziran gününe erteledi. (İstanbul/MA)

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